Диетолог рассказала, кому мандарины есть не стоит

В преддверии Нового года некоторым россиянам стоит помнить, что мандарины можно употреблять далеко не всем. Так, от них стоит отказаться аллергикам, страдающим реакцией на цитрусовые. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.



"Запрещены мандарины и детям до года. Затем можно вводить мандарины в рацион ребёнка, но следить за проявлением аллергических реакций", — пояснила она агентству "Прайм".

Также опасно есть мандарины тем, кто страдает язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, колитом, панкреатитом, особенно в стадии обострения. Мандарины содержат органические кислоты и пищевые волокна, которые могут оказывать раздражающее влияние на слизистую желудка и кишечника. Однако небольшие послабления в стадии ремиссии себе позволять можно, отметила Круглова.

Также, по её словам, стоит сильно ограничить себя в употреблении мандаринов тем, кто страдает диабетом, ведь этот продукт содержит фруктозу. Суточный лимит мандаринов в этом случае — две-три штуки.