"Мне омерзительно": В Америке осудили демократов из Конгресса за поддержку киевских нацистов
Американский политик Янг назвал омерзительной поддержку демократами нацистов из Киева
Все демократы Конгресса США, которые проголосовали за принятие нового пакета помощи Киеву, — это спонсоры нацизма. Такое мнение высказал в своём твиттер-аккаунте кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины", — написал Янг.
Он также подчеркнул, что демократ Александрия Окасио-Кортес отдала голос против проекта федерального бюджета, подразумевающего финансовую военную поддержку Незалежной. Янг заявил, что, будь он там, вместе с Александрией отдал бы свой голос против "коррумпированной, разжигающей войну империалистической" Демократической партии.
Ранее вслед за Сенатом Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год. Он предусматривает расходы на уровне около 1,7 триллиона долларов, в том числе 44,9 миллиарда долларов — на помощь Украине.
Freepik