Все демократы Конгресса США, которые проголосовали за принятие нового пакета помощи Киеву, — это спонсоры нацизма. Такое мнение высказал в своём твиттер-аккаунте кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины", — написал Янг.

Он также подчеркнул, что демократ Александрия Окасио-Кортес отдала голос против проекта федерального бюджета, подразумевающего финансовую военную поддержку Незалежной. Янг заявил, что, будь он там, вместе с Александрией отдал бы свой голос против "коррумпированной, разжигающей войну империалистической" Демократической партии.