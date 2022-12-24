В Соцфонде рассказали, сохранятся ли сроки выплаты пенсий с января

Социальный фонд РФ, который начнёт работу с января следующего года, сохранит сроки перечисления пенсий и прочих выплат, а с 9 января будут открыты клиентские службы для посетителей. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Чирков.

"Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей", — сказал Чирков в интервью РИА "Новости".

Он также отметил, что адреса клиентских служб уже доступны онлайн на сайте Пенсионного фонда. Электронные сервисы будут работать круглосуточно. Слияние прежних ведомств будет абсолютно "бесшовным", поэтому гражданам не стоит беспокоиться, заверил глава Соцфонда.