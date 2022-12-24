Сахалинец прокачал "тойоту" до уровня бульдозера

Житель Сахалина из легкового автомобиля сделал настоящий бульдозер. Необычный экземпляр увидели убирающим снег на одной из улиц Южно-Сахалинска.

Житель Сахалина сделал из легковушки "бульдозер" для уборки снега. Видео @ Youtube / Светлана Коцубинская

Основой для "бульдозера" стала полноприводная японская легковушка Toyota Carib. Горожане с интересом отнеслись к такому способу очищать улицы от снега. Кто-то поинтересовался, как самому сделать такую же машину и где купить отвал получше.