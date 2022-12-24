Сахалинец прокачал "тойоту" до уровня бульдозера
Житель Сахалина сделал из легковушки "бульдозер" для уборки снега
Житель Сахалина из легкового автомобиля сделал настоящий бульдозер. Необычный экземпляр увидели убирающим снег на одной из улиц Южно-Сахалинска.
Житель Сахалина сделал из легковушки "бульдозер" для уборки снега. Видео @ Youtube / Светлана Коцубинская
Основой для "бульдозера" стала полноприводная японская легковушка Toyota Carib. Горожане с интересом отнеслись к такому способу очищать улицы от снега. Кто-то поинтересовался, как самому сделать такую же машину и где купить отвал получше.
Однако не все эксперименты с авто заканчиваются удачно. На Сахалине с начала сезона уже второй раз рыбаки теряют автомобиль по неосторожности. На Изменчивом озере автовладелец лишился микроавтобуса: тот проломил лёд своим весом.
Youtube / Светлана Коцубинская