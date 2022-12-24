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24 декабря, 03:35

От сгоревшего в Кемерове частного дома престарелых остались одни стены: Видео Лайфа

На месте сгоревшего приюта в Кемерове завершён разбор завалов

В Кемерове пожарно-спасательные подразделения завершили разбор завалов на месте сгоревшего частного дома престарелых на улице Таврической. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сгоревший частный дом престарелых в Кемерове. Видео © LiFE

Работы были завершены в 05:25 по московскому времени. Количество жертв не изменилось, их по-прежнему 20. Шестерым удалось спастись, им была оказана медицинская помощь.

Постояльцы сгоревшего в Кемерове дома престарелых могли быть бесплатной рабочей силой

Постояльцы сгоревшего в Кемерове дома престарелых могли быть бесплатной рабочей силой

Как рассказывал Лайф, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев

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