От сгоревшего в Кемерове частного дома престарелых остались одни стены: Видео Лайфа
На месте сгоревшего приюта в Кемерове завершён разбор завалов
В Кемерове пожарно-спасательные подразделения завершили разбор завалов на месте сгоревшего частного дома престарелых на улице Таврической. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Сгоревший частный дом престарелых в Кемерове. Видео © LiFE
Работы были завершены в 05:25 по московскому времени. Количество жертв не изменилось, их по-прежнему 20. Шестерым удалось спастись, им была оказана медицинская помощь.
Как рассказывал Лайф, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг.
LiFE