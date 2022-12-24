От сгоревшего в Кемерове частного дома престарелых остались одни стены: Видео Лайфа

В Кемерове пожарно-спасательные подразделения завершили разбор завалов на месте сгоревшего частного дома престарелых на улице Таврической. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Сгоревший частный дом престарелых в Кемерове. Видео © LiFE

Работы были завершены в 05:25 по московскому времени. Количество жертв не изменилось, их по-прежнему 20. Шестерым удалось спастись, им была оказана медицинская помощь.