Финансист перечислил пять мифов о кредитах

Многие россияне хотя бы раз в жизни пользовались кредитами. Сейчас процесс выдачи займов стал максимально прозрачным, однако есть люди, которые продолжают верить в мифы, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Об этом рассказал специалист по банковскому сектору, партнёр компании "Евабета Россия" Сергей Григорян.

В первую очередь он опроверг миф об идеальной кредитной истории. Так, многие до сих пор уверены, что для получения займа надо иметь чистую репутацию у банков. Однако это не всегда так. Финансист утверждает, что при наличии просрочек в кредитной истории получить деньги всё же возможно.

Также Григорян назвал ложным утверждение о том, что банки охотнее выдают кредиты заёмщикам с нулевой кредитной историей. По словам эксперта, финансовая организация не знает, чего ожидать от такого человека, поэтому рассчитывать на большой кредит, например ипотеку, не стоит. В этой ситуации стоит начинать с кредитных карт, карт рассрочки, небольших кредитов.

"Для банка заёмщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история", — пояснил Григорян в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, финансист опроверг мнение о невозможности получения нового займа при наличии действующего кредита. При анализе клиента банк обращает внимание на долю его дохода, которая ежемесячно уходит на оплату долговых обязательств. Если она менее 50%, то получить ещё один кредит вполне возможно. Ещё одним ошибочным утверждением является то, что при наличии нескольких заёмщиков по кредиту каждый должен выплатить банку только свою часть. Эксперт пояснил, что, если один из созаёмщиков не может выплачивать кредит, финансовые обязательства целиком ложатся на второго.

Специалист назвал самым большим заблуждением мнение, что все долги спишутся при признании плательщика банкротом. Во-первых, как отметил финансист, чтобы долги списали, необходимо реально находиться в очень сложном финансовом положении. Во-вторых, если есть какое-то имущество, его заберут в счёт погашения долгов. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение пяти лет.