Снежная буря убила в США девять человек, а миллион оставила без света

В США по меньшей мере девять человек погибли из-за мощной снежной бури. Причиной их гибели стал ряд происшествий, прежде всего ДТП, вызванные непогодой. Об этом сообщает CNN.

Снежная буря в США. Видео © Twitter / khawthornewx / WeatherNation

Буря обрушилась на ряд штатов, в том числе Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. На этой неделе на значительной части США похолодало, начал дуть мощный ветер, на страну обрушились снегопады. В ряде районов отмечают рекордно низкую температуру. Так, в Вайоминге столбики термометров опустились до невиданного 41 градуса мороза.

В стране накануне было отменено более пяти тысяч рейсов, без света остались сотни тысяч домов и предприятий, а это более миллиона человек. В ряде штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации.