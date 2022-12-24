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24 декабря, 02:29

Снежная буря убила в США девять человек, а миллион оставила без света

В США девять человек погибли из-за снежной бури

В США по меньшей мере девять человек погибли из-за мощной снежной бури. Причиной их гибели стал ряд происшествий, прежде всего ДТП, вызванные непогодой. Об этом сообщает CNN.

Снежная буря в США. Видео © Twitter / khawthornewx / WeatherNation

Буря обрушилась на ряд штатов, в том числе Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. На этой неделе на значительной части США похолодало, начал дуть мощный ветер, на страну обрушились снегопады. В ряде районов отмечают рекордно низкую температуру. Так, в Вайоминге столбики термометров опустились до невиданного 41 градуса мороза.

Сотрудники аэродрома на Чукотке сняли сногсшибательное видео в эпицентре снежной бури

Сотрудники аэродрома на Чукотке сняли сногсшибательное видео в эпицентре снежной бури

В стране накануне было отменено более пяти тысяч рейсов, без света остались сотни тысяч домов и предприятий, а это более миллиона человек. В ряде штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

А в России в эти дни с последствиями удара циклона пришлось бороться жителям Приморья. Там выпало рекордное количество осадков.

Обложка ©

Twitter / khawthornewx

Андрей Григорьев
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