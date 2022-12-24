Снежная буря убила в США девять человек, а миллион оставила без света
В США девять человек погибли из-за снежной бури
В США по меньшей мере девять человек погибли из-за мощной снежной бури. Причиной их гибели стал ряд происшествий, прежде всего ДТП, вызванные непогодой. Об этом сообщает CNN.
Снежная буря в США. Видео © Twitter / khawthornewx / WeatherNation
Буря обрушилась на ряд штатов, в том числе Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. На этой неделе на значительной части США похолодало, начал дуть мощный ветер, на страну обрушились снегопады. В ряде районов отмечают рекордно низкую температуру. Так, в Вайоминге столбики термометров опустились до невиданного 41 градуса мороза.
В стране накануне было отменено более пяти тысяч рейсов, без света остались сотни тысяч домов и предприятий, а это более миллиона человек. В ряде штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации.
А в России в эти дни с последствиями удара циклона пришлось бороться жителям Приморья. Там выпало рекордное количество осадков.
Twitter / khawthornewx