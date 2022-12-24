Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Жителей и гостей Москвы может ожидать достаточно тёплая погода в новогоднюю ночь — от ноля до пяти градусов мороза. Этот предварительный прогноз Росгидромета ещё будет уточняться, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет составил вероятностный прогноз на новогоднюю ночь. Температура ожидается от ноля до минус пяти градусов, небольшие осадки. То есть прогнозируется достаточно тёплая ночь", — сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что это не окончательный прогноз, так как до Нового года "ещё много дней". Тем не менее вероятность того, что прогноз оправдается, достаточно высокая, примерно 75–80%.