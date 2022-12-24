Назван необычный и редкий симптом гриппа

Когда у человека нет высокой температуры, но есть боли в животе, это может свидетельствовать о проявлении гриппа, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот", — заявил Крючков в беседе с Ura.ru.

Как отметил врач, такие боли в животе — симптом довольно редкий. Как правило, грипп можно распознать по его стандартным ранним симптомам: повышению температуры, боли в мышцах, ознобу.