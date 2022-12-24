Российских водителей предупредили о новых пошлинах с 1 января

В России с 1 января следующего года вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, которые введут новые пошлины для автомобилистов. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании "Шаги" Андрей Шарков.

Он пояснил, что эти нововведения были утверждены ещё летом. Согласно им, с января за разрешение на изменение конструкции автомобиля нужно будет заплатить тысячу рублей. Например, это потребуется при установке газобаллонного оборудования, замене фар на иной источник света, создании спецавтомобиля.

"За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придётся заплатить 1500 рублей", — уточнил Шарков.

Столько же нужно будет заплатить за новые документы взамен утерянных или испорченных. А продление свидетельства обойдётся в тысячу рублей.