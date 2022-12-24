Подвинули "Битлз": Песня о слойках с мясом возглавила хит-парад в Британии

Видеоблогеры из Ноттингема Марк Хойл и его супруга Роксэнн в пятый раз подряд стали лидерами рождественского хит-парада Великобритании с песней о слойках с мясом, побив рекорд легендарного квартета The Beatles. Об этом сообщает компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов хитов Соединённого Королевства.

В этом году пара, выступающая под псевдонимом LadBaby, заняла вершину хит-парада с кавер-версией благотворительного хита Do They Know It’s Christmas? Оригинальная версия композиции была написана в 1984 году ирландским музыкантом Бобом Гелдофом и исполнена группой всемирно известных музыкантов, включая Боно, Фила Коллинза, Джорджа Майкла, Стинга.

LadBaby с разрешения Гелдофа изменила текст песни и, как и прежде, посвятила её слойкам с мясом. Через эту шуточную тему с нешуточным названием Food Aid, что можно перевести как "Продовольственная помощь", дуэт затронул серьёзные вопросы: повышение стоимости жизни, рост счетов за коммунальные услуги, не поспевающие за инфляцией зарплаты. Все средства, вырученные от продажи сингла, пойдут в пользу благотворительной организации Trussell Trust, которая занимается борьбой с голодом и бедностью в Великобритании, управляя сетью продовольственных банков.

Второе место рождественского хит-парада в этом году заняла песня Last Christmas ("На прошлое Рождество") поп-дуэта Wham! ("Уэм!"), на третьем — композиция британской ютуб-группы Sidemen ("Сайдмен") под названием Christmas Drillings на праздничную тему.