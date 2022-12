Подвинули "Битлз": Песня о слойках с мясом возглавила хит-парад в Британии

Видеоблогеры из Ноттингема Марк Хойл и его супруга Роксэнн в пятый раз подряд стали лидерами рождественского хит-парада Великобритании с песней о слойках с мясом, побив рекорд легендарного квартета The Beatles. Об этом сообщает компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов хитов Соединённого Королевства.

В этом году пара, выступающая под псевдонимом LadBaby, заняла вершину хит-парада с кавер-версией благотворительного хита Do They Know It’s Christmas? Оригинальная версия композиции была написана в 1984 году ирландским музыкантом Бобом Гелдофом и исполнена группой всемирно известных музыкантов, включая Боно, Фила Коллинза, Джорджа Майкла, Стинга.