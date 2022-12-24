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24 декабря, 01:06

Овечкин догнал Хоу, заняв второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ

Нападающий из России Александр Овечкин забросил свою 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, заняв вторую позицию в рейтинге лучших снайперов НХЛ и сравнявшись в этом отношении с канадским игроком Горди Хоу.

Это произошло на 19-й минуте в домашнем матче с "Виннипегом": Овечкин забил шайбу, сделав счёт 1:0. Однако до результата канадца Уэйна Гретцки, который славится 894 голами, Овечкину пока далеко.

Овечкин превзошёл достижение Орра по голевым передачам в НХЛ

Овечкин превзошёл достижение Орра по голевым передачам в НХЛ

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по числу бросков в створ ворот соперника. Произошло это в матче против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой столичных со счётом 3:2.

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Агентство "Москва"

Анатолий Симоненко

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