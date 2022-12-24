Овечкин догнал Хоу, заняв второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ

Нападающий из России Александр Овечкин забросил свою 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, заняв вторую позицию в рейтинге лучших снайперов НХЛ и сравнявшись в этом отношении с канадским игроком Горди Хоу.

Это произошло на 19-й минуте в домашнем матче с "Виннипегом": Овечкин забил шайбу, сделав счёт 1:0. Однако до результата канадца Уэйна Гретцки, который славится 894 голами, Овечкину пока далеко.