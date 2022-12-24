В Совфеде выразили уверенность, что Запад посадит Зеленского за стол переговоров

Ответственных политиков ЕС и США по-настоящему волнует риск начала полномасштабного конфликта с РФ, поэтому они однажды надавят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот "принял реальность" и сел за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".



"Чувство опасения и озабоченности в Европе и Соединённых Штатах стало явью. Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики всё-таки поднимут голову, скажут: "Давайте Зеленского всё-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров", — заявил Карасин.

Он отметил, что те немногие политики в США, которые трезво смотрят на происходящее, создают определённые лимиты на поставку оружия Незалежной. Особая озабоченность прослеживается в европейских странах, которые находятся "на переднем краю" и могут быть непосредственно вовлечены в военные действия.