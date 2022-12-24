Страховщики подсчитали, на сколько в России подорожали автозапчасти

С марта этого года запчасти для автомобилей в России подорожали в среднем на 28%. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Как пишут "Известия", меньше всего выросли в цене запчасти для российского бренда Lada — на 10–12%. Автокомпоненты от брендов, покинувших Россию, подорожали на 40–45%. Популярные и редкие детали, например капоты, бамперы, оптика и лобовые стёкла, стали дороже сразу на 60–70%.

"Детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика — у этих позиций, как правило, нет аналогов, и поставку таких деталей по параллельному импорту не так просто наладить. Наблюдается и заметный рост по некоторым позициям для машин АвтоВАЗа — это происходит из-за нехватки комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей", — пояснил президент Российского союза страховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

В РСА также отметили, что, например, передняя фара на Hyundai Tucson увеличилась в цене почти в два раза и стоит сейчас 138 тысяч рублей. Цена лобового стекла для модели Audi Q7 выросла почти на 80%, в итоге его стоимость превысила 162 тысячи рублей. По некоторым запчастям в РСА видят улучшение ситуации. Так, поставки параллельным импортом налаживаются, с октября не наблюдается роста цен.