В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме престарелых

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Оно заведено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Работа следователей на месте пожара в Кемерове. Видео © СК РФ

"На месте происшествия работает следственная группа, в состав которой входят наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также руководство регионального СУ СКР. Назначается ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и пожарно-техническая", — говорится в сообщении ведомства.