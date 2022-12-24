В Египте таксиста обвинили в изнасиловании дипломата из ЕС

В Египте водителя такси обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС, совершённом в центральном каирском районе Замалек. А ещё в домогательствах к другой иностранке, сообщает телеканал Sada el-Balad.

Уголовный суд Каира планирует рассмотреть дело водителя. Обвинения по двум эпизодам предъявлены местной прокуратурой.

Домогательства по отношению к итальянке имели место в другом центральном районе — Каср-ан-Нил. Женщина, работающая преподавателем танцев, сумела криками привлечь внимание прохожих, после чего преступника задержали. По законодательству Египта наказание за изнасилование составляет от семи до пятнадцати лет лишения свободы.