Погибло 13 человек: Лайф публикует видео со сгоревшим частным домом престарелых в Кемерове

Большое скопление техники, обугленный остов двухэтажного здания — такая ситуация сейчас в Кемерове на улице Таврической, где сгорел частный дом. В нём, как оказалось, действовал нелегальный дом престарелых, он же приют для бездомных.

Последствия пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Видео © LiFE

По последним данным, погибло 13 человек, но число жертв ещё может вырасти. Дело в том, что судьба ещё семи постояльцев незарегистрированного учреждения пока не известна. Пожарные продолжают разбирать завалы.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели", — заявил глава региона Сергей Цивилёв.