Постояльцы сгоревшего в Кемерове дома престарелых могли быть бесплатной рабочей силой
Частный, не зарегистрированный официально дом престарелых в Кемерове, который сгорел этой ночью, мог быть для владельца отчасти и источником дохода. Лайф узнал, чем могли заниматься постояльцы этого заведения.
Как рассказали нам в местных правоохранительных органах, по факту в этом приюте жили бездомные. Они получали еду и крышу над головой, но должны были работать. Дело в том, что при этом же "доме престарелых" был магазин кормов для животных, там постояльцы мололи и фасовали продукцию, в том числе дроблёнку.
По данным Лайфа, хозяином и здания приюта, и этого небольшого бизнеса является Андрей Смирнов, пастор евангельской христианской церкви. Узнал о случившемся он, будучи не в Кемерове, после чего сразу туда направился. В интервью нам он не смог назвать число постояльцев. Смирнов никогда не привлекался к ответственности — ни по уголовным, ни по административным делам.
По предварительной информации, большинство постояльцев находились на втором этаже, они и погибли. Те, кто был на первом, смогли спастись.
Как рассказывал Лайф, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Мы публиковали видео с пожарища. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Последствия пожара в Кемерове. Фото © СК РФ