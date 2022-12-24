Постояльцы сгоревшего в Кемерове дома престарелых могли быть бесплатной рабочей силой

Частный, не зарегистрированный официально дом престарелых в Кемерове, который сгорел этой ночью, мог быть для владельца отчасти и источником дохода. Лайф узнал, чем могли заниматься постояльцы этого заведения.

Как рассказали нам в местных правоохранительных органах, по факту в этом приюте жили бездомные. Они получали еду и крышу над головой, но должны были работать. Дело в том, что при этом же "доме престарелых" был магазин кормов для животных, там постояльцы мололи и фасовали продукцию, в том числе дроблёнку.

По данным Лайфа, хозяином и здания приюта, и этого небольшого бизнеса является Андрей Смирнов, пастор евангельской христианской церкви. Узнал о случившемся он, будучи не в Кемерове, после чего сразу туда направился. В интервью нам он не смог назвать число постояльцев. Смирнов никогда не привлекался к ответственности — ни по уголовным, ни по административным делам.

По предварительной информации, большинство постояльцев находились на втором этаже, они и погибли. Те, кто был на первом, смогли спастись.