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24 декабря, 00:13

В Кемерове выросло до 20 число погибших при пожаре в частном доме престарелых

В Кемерове выросло число жертв пожара в частном доме престарелых. В МЧС заявили, что погибло 20 человек. Также несколько человек пострадало, их осмотрели медики.

В ведомстве отметили, что разбор завалов на месте трагедии продолжается. Спасатели и следователи работают ночью на морозе. Там сейчас в районе минус 16 градусов.

МЧС опубликовало видео тушения пожара в частном доме престарелых в Кемерове

МЧС опубликовало видео тушения пожара в частном доме престарелых в Кемерове

Как рассказывал Лайф, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. Мы публиковали видео с пожарища. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, владельцем заведения был местный пастор, а постояльцы могли у него работать за ночлег и еду.

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СК РФ

Андрей Григорьев

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