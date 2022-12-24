Карл III записал первое рождественское обращение к нации

Карл III записал своё первое рождественское телевизионное обращение к нации в статусе короля Великобритании. В Букингемском дворце анонсировали выступление монарха 25 декабря.

Оно было снято в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Там же, где похоронена королева Елизавета II, правившая семьдесят лет и семь месяцев — дольше всех в британской истории. Съёмки проводила бригада корпорации Би-би-си.

Также в Букингемском дворце раскрыли некоторые детали оформления рождественской ели, которая будет присутствовать в кадре во время обращения монарха, уделяющего особое внимание защите окружающей среды. Как выяснилось, украшения выполнены из экологически чистых материалов, в том числе бумаги и стекла. Сообщается, что по окончании записи Карла III ель была выставлена во внутренний двор часовни.