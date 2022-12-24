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24 декабря, 00:57

Карл III записал первое рождественское обращение к нации

<p>Король Карл III c семьёй на богослужении. Фото © <a href="https://www.royal.uk/royal-week-10-16-december-2022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">royal.uk</a></p>

Король Карл III c семьёй на богослужении. Фото © royal.uk

Карл III записал своё первое рождественское телевизионное обращение к нации в статусе короля Великобритании. В Букингемском дворце анонсировали выступление монарха 25 декабря.

Оно было снято в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Там же, где похоронена королева Елизавета II, правившая семьдесят лет и семь месяцев — дольше всех в британской истории. Съёмки проводила бригада корпорации Би-би-си.

Также в Букингемском дворце раскрыли некоторые детали оформления рождественской ели, которая будет присутствовать в кадре во время обращения монарха, уделяющего особое внимание защите окружающей среды. Как выяснилось, украшения выполнены из экологически чистых материалов, в том числе бумаги и стекла. Сообщается, что по окончании записи Карла III ель была выставлена во внутренний двор часовни.

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Анатолий Симоненко

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