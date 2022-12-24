Маск дал указание отключить одну из функций Twitter
Reuters: Маск распорядился удалить из Twitter функцию по предотвращению суицидов
Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск распорядился удалить из социальной сети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Алгоритм #ThereIsHelp показывал в верхней части поисковых запросов контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, борьбой с сексуальной эксплуатацией детей, CoViD-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.
"Корпорация Twitter в последние несколько дней удалила функцию, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих определённый контент", — информирует агентство.
По его данным, когда функция #ThereIsHelp была включена, сообщения о кризисных горячих линиях видели миллионы пользователей.
Ранее Лайф писал, что Илон Маск устроил опрос на своей странице, в котором предложил пользователям решить, стоит ли ему оставаться во главе компании Twitter. Как выяснилось позднее, большинство проголосовало за уход бизнесмена с поста главы соцсети. Теперь он ищет преемника.
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