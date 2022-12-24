Встреча Байдена с Зеленским раскрыла их разногласия
WP: Между Байденом и Зеленским начались разногласия
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Офис президента Украины
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал, что у него серьёзные разногласия с американским лидером Джо Байденом по поводу будущего Украины. Такое мнение высказал обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта", — пишет он.
Журналисты подсчитали, что Зеленский во время выступления употребил словосочетание "абсолютная победа" 11 раз, а Байден ни разу. Он сопротивлялся риторике "тотальной победы", говоря лишь о готовности помогать Украине.
"Так или иначе, в следующем году на этом военном саммите придётся заняться устранением скрытой под поверхностью напряжённости", — отмечает автор статьи.
Лайф рассказывал, что в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.