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24 декабря, 02:18

Под Петербургом пенсионер по фамилии Соколов отрубил соседке голову

В Тихвине пенсионер затащил соседку в свою квартиру и отрубил ей голову

В Тихвинском районе Ленинградской области 68-летний пенсионер затащил соседку в квартиру, избил и отрубил ей голову, пишет газета "Петербургский дневник". На крик потерпевшей отреагировали соседи и вызвали полицию, сообщив, что на третьем этаже дома № 40а по улице Машиностроителей мужчина избивает женщину.

На место прибыл наряд полиции, вскрыл квартиру с помощью сотрудников МЧС и обнаружил труп 43-летней женщины с отрубленной головой. Пенсионер во всём сознался и объяснил свои действия тем, что соседка следила за ним и хотела довести до инфаркта.

Как выяснилось, он специально ждал, когда женщина пройдёт мимо его квартиры, после чего выбежал на лестничную площадку, избил её руками и палкой, а затем затащил в квартиру и убил. Из квартиры изъяли два ножа, четыре топора и металлический прут. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Примечательный факт: как пишет издание 47news, фамилия убийцы — Соколов, то есть такая же, как у известного петербургского расчленителя.

Доцента Соколова перевели в колонию с камином и бильярдом

Доцента Соколова перевели в колонию с камином и бильярдом

Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённого тела в реке Мойке. На допросе он признал вину и был арестован, а уже весной 2020 года СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела. Позже на заседании суда Соколов признал вину. Историка-расчленителя приговорили к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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