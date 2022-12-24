Под Петербургом пенсионер по фамилии Соколов отрубил соседке голову

В Тихвинском районе Ленинградской области 68-летний пенсионер затащил соседку в квартиру, избил и отрубил ей голову, пишет газета "Петербургский дневник". На крик потерпевшей отреагировали соседи и вызвали полицию, сообщив, что на третьем этаже дома № 40а по улице Машиностроителей мужчина избивает женщину.

На место прибыл наряд полиции, вскрыл квартиру с помощью сотрудников МЧС и обнаружил труп 43-летней женщины с отрубленной головой. Пенсионер во всём сознался и объяснил свои действия тем, что соседка следила за ним и хотела довести до инфаркта.

Как выяснилось, он специально ждал, когда женщина пройдёт мимо его квартиры, после чего выбежал на лестничную площадку, избил её руками и палкой, а затем затащил в квартиру и убил. Из квартиры изъяли два ножа, четыре топора и металлический прут. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.