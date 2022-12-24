В Кемерове по факту гибели 20 человек при пожаре возбудили ещё два дела

В Кемеровской области возбуждены новые уголовные дела по факту гибели 20 человек в частном доме престарелых. Они заведены по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

То есть теперь речь идёт о трёх статьях. Ранее дело было возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Теперь — по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте происшествия работает следственная группа из наиболее опытных сотрудников регионального главка СК РФ, а также руководство управления. Назначены экспертизы.