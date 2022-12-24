"Дешёвый трюк": Американская журналистка высмеяла Зеленского за свитер в Белом доме

Манера президента Украины Владимира Зеленского надевать неформальную одежду в стиле милитари на официальные встречи не более чем дешёвый пропагандистский трюк. Об этом написала в "Твиттере" американская журналистка Кэндис Оуэнс.

"Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда", — отметила Оуэнс.

По мнению журналистки, Киев через одежду Зеленского пытается заявить, что "у украинского лидера нет времени надеть костюм, он занят геройскими вещами", но забывает напоминать аудитории, что всё это совершается за счёт американских налогоплательщиков.