Британская газета извинилась за скандальную статью Кларксона о Меган Маркл
Sun принесла извинения за статью Кларксона о Меган Маркл и удалила материал с сайта
Британская газета The Sun принесла публичные извинения за статью своего колумниста, телеведущего Джереми Кларксона, посвящённую жене принца Гарри Меган Маркл. Это произошло на фоне общественного резонанса, который вызвал этот материал, а также многочисленных жалоб на публикацию в Организацию стандартов независимой прессы.
"Мнения колумнистов принадлежат им самим, но, как издатель, мы осознаём, что со свободой слова приходит ответственность. Мы в The Sun сожалеем о публикации этой статьи, и мы искренне просим прощения. Статья была удалена с нашего сайта и из архивов", — указано в сообщении.
В скандальном материале Кларксон в числе прочего заявил, что герцогиню Сассекскую стоило бы провести по улицам голой и забросать нечистотами, и подчеркнул, что его ровесники придерживаются той же позиции. В итоге свыше 60 британских депутатов потребовали от газеты The Sun поступить решительно по отношению к колумнисту, позволившему себе отпустить оскорбительный комментарий в сторону Маркл. Кларксон попытался оправдаться в своём твиттер-аккаунте, заявив, что его слова были всего лишь отсылкой к сериалу "Игра престолов", однако же попросил газету удалить материал.
Ранее король Карл протянул оливковую ветвь Гарри и Меган, пообещав, что они будут приглашены на его коронацию, несмотря на последствия их взрывного документального фильма Netflix.