В МИДе рассказали, как Россия поступит с прокачкой нефти через Украину
Замглавы МИДа Галузин заявил о сохранении объёма прокачки нефти через Украину в 2023 году
Россия планирует сохранить объём прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" [Николай] Токарев сообщил, что в следующем году объём прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".
Галузин также уточнил, что представители украинской стороны связались с "Транснефтью" для обсуждения транзита. В ноябре в компании подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба".
Лайф рассказывал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба. В Кремле анонсировали скорый ответ на данные ограничения.
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