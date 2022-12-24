В МИДе рассказали, как Россия поступит с прокачкой нефти через Украину

Россия планирует сохранить объём прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" [Николай] Токарев сообщил, что в следующем году объём прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".