Штайнмайер пожаловался на тяжёлые времена в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с рождественским обращением к народу, в котором признал, что в стране настали "тяжёлые времена" из-за кризиса на Украине. Он отметил, что немцы испытали на себе серьёзные последствия событий на Украине, многие вынуждены себя ограничивать.

"Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать", — заявил Штайнмайер.

Он добавил, что Германия идёт "против ветра", но порадовался, что "Европа едина". Политик заявил, что его заветное желание — "чтобы снова воцарился мир".

А ещё он призвал не забывать о проблеме изменения климата. Штайнмайер считает, что в этом вопросе нужно объединиться разным поколениям.