Читатели The New York Post высказались о российском "супероружии" — стратегическом ракетном комплексе "Сармат", который на Западе называют "Сатаной-2". У них вызвала бурную реакцию статья о возможностях ракеты.

"Отличная успокаивающая информация: 15 боеголовок в одной ракете. Может, стоит обуздать огромное эго "героя момента" Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?" — высказался Jim Leymone.

А комментатор Irish подчеркнул, что Россия имеет такое же право защищать себя, как и другие страны. В свою очередь, Stuart Levine пошутил, что ядерное оружие назвали "Сатаной-2" в честь президента США Джо Байдена. А Mark Werner спросила, не располагает ли Путин адресом дома американского коллеги в Делавэре.