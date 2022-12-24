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24 декабря, 04:57

В США выдвинули предположение, в честь кого назвали ракету "Сармат"

Читатели NYP пошутили, что ракету "Сармат" назвали "Сатаной-2" в честь Байдена

Читатели The New York Post высказались о российском "супероружии" — стратегическом ракетном комплексе "Сармат", который на Западе называют "Сатаной-2". У них вызвала бурную реакцию статья о возможностях ракеты.

"Отличная успокаивающая информация: 15 боеголовок в одной ракете. Может, стоит обуздать огромное эго "героя момента" Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?" — высказался Jim Leymone.

А комментатор Irish подчеркнул, что Россия имеет такое же право защищать себя, как и другие страны. В свою очередь, Stuart Levine пошутил, что ядерное оружие назвали "Сатаной-2" в честь президента США Джо Байдена. А Mark Werner спросила, не располагает ли Путин адресом дома американского коллеги в Делавэре.

Названа российская ракета, способная прорвать любую оборону

Названа российская ракета, способная прорвать любую оборону

Как рассказывал Лайф, ранее Путин заявил, что в ближайшее время комплекс "Сармат" будет впервые поставлен на боевое дежурство.

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Минобороны РФ

Анатолий Симоненко

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