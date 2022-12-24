В МЧС сообщили о попытках проведения проверок сгоревшего в Кемерове приюта

Представители МЧС добивались проведения внеплановой проверки сгоревшего частного дома престарелых в Кемерове. Однако руководство данного объекта не позволило её провести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

О том, что приют был оборудован в частном доме на улице Таврической, стало известно в 2021 году, рассказали в ведомстве. Такие помещения относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на следующий год.

"МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В декабре этого года органами прокуратуры был согласован инспекционный визит", — указали в министерстве.