Жителей Москвы и области предупредили о гололедице и "ледяных буераках"

Жителей Москвы и области предупредили о резком похолодании. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, выпавшие ранее осадки превратятся в очень сильную гололедицу с "ледяными буераками". Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Синоптик сообщил, что в субботу жители Москвы и региона столкнутся с мокрым снегом и дождём, также будет и гололедица. Ожидается минус 2 – плюс 3 градуса. Также Вильфанд подчеркнул, что в ночь на воскресенье температура понизится до 7–9 градусов мороза в столице и 10–11 градусов мороза в Подмосковье.

"Погода начнёт меняться уже после 19:00–21:00 субботы", — сказал он.

Однако более резкое ухудшение погоды будет в воскресенье. Так, весь снег превратится в "ледяные буераки": будет очень скользко и опасно, поэтому гражданам следует соблюдать особую осторожность. Синоптик указал, что такие условия сохранятся и в понедельник.