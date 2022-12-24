ЕК выделит пять миллионов евро в помощь проведению "демократических реформ" в Молдавии
Европейская комиссия намерена оказать содействие проведению "демократических реформ" в Молдавии, в том числе с помощью "целенаправленной поддержки независимых СМИ". Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий документ.
"Общая цель контракта заключается в содействии успешному внедрению демократических реформ в Молдавии посредством повышения осведомлённости о помощи, оказываемой стране Евросоюзом, и посредством целенаправленной поддержки независимых СМИ, стратегических коммуникаций и повышения устойчивости [населения страны] к дезинформации, в том числе за счёт развития медийной и информационной грамотности", — говорится в тексте.
Как уточняется, на реализацию программы "Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдавии (в 2023—2027 годах)" ЕК готова выделить пять миллионов евро.
Кстати, ранее Лайф писал, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии приостановила действие лицензий шести телевизионных каналов, которые якобы некорректно освещали украинские события. В список попали "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV. При этом глава СЖР заявил о нарушении прав русскоязычного населения Молдавии, а официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой сочла это беспримерным актом политической цензуры.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU