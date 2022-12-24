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24 декабря, 05:59

ЕК выделит пять миллионов евро в помощь проведению "демократических реформ" в Молдавии

Европейская комиссия намерена оказать содействие проведению "демократических реформ" в Молдавии, в том числе с помощью "целенаправленной поддержки независимых СМИ". Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий документ.

"Общая цель контракта заключается в содействии успешному внедрению демократических реформ в Молдавии посредством повышения осведомлённости о помощи, оказываемой стране Евросоюзом, и посредством целенаправленной поддержки независимых СМИ, стратегических коммуникаций и повышения устойчивости [населения страны] к дезинформации, в том числе за счёт развития медийной и информационной грамотности", — говорится в тексте.

Как уточняется, на реализацию программы "Стратегическая коммуникация и поддержка СМИ в Молдавии (в 2023—2027 годах)" ЕК готова выделить пять миллионов евро.

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Кстати, ранее Лайф писал, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Правительства Молдавии приостановила действие лицензий шести телевизионных каналов, которые якобы некорректно освещали украинские события. В список попали "Первый в Молдове", RTR Moldova, Accent TV, "НТВ-Молдова", "ТВ-6", Orhei TV. При этом глава СЖР заявил о нарушении прав русскоязычного населения Молдавии, а официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой сочла это беспримерным актом политической цензуры.

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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Николь Вербер

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