ЕК выделит пять миллионов евро в помощь проведению "демократических реформ" в Молдавии

Европейская комиссия намерена оказать содействие проведению "демократических реформ" в Молдавии, в том числе с помощью "целенаправленной поддержки независимых СМИ". Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий документ.

"Общая цель контракта заключается в содействии успешному внедрению демократических реформ в Молдавии посредством повышения осведомлённости о помощи, оказываемой стране Евросоюзом, и посредством целенаправленной поддержки независимых СМИ, стратегических коммуникаций и повышения устойчивости [населения страны] к дезинформации, в том числе за счёт развития медийной и информационной грамотности", — говорится в тексте.