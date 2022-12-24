МИД РФ предупредил о последствиях накачки Молдавии оружием НАТО
Замглавы МИД России Галузин: Планы накачать Молдавию натовским оружием грозят катастрофой
Руководству Молдавии стоит пересмотреть взаимодействие с НАТО, так как усиление данного сотрудничества подрывает безопасность страны и приближает её к катастрофе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
"Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на её территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе", — сказал Галузин.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти республики могут воспользоваться помощью Конституционного суда и в любой момент ввести войска НАТО в страну, несмотря на нейтралитет. Он напомнил, что Конституционный суд Молдавии несколько лет назад принял постановление, согласно которому статус нейтралитета "вообще не играет никакой роли".
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