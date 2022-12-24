МИД РФ предупредил о последствиях накачки Молдавии оружием НАТО

Руководству Молдавии стоит пересмотреть взаимодействие с НАТО, так как усиление данного сотрудничества подрывает безопасность страны и приближает её к катастрофе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на её территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе", — сказал Галузин.