В распоряжении Минобороны РФ появилась расширенная версия отчёта американского Управления Минобороны по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) о деятельности на Украине. В документах подтверждаются данные об учениях с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Ранее мы приводили отчёт DTRA о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьёзной цензуре, полностью удалив около 80% информации", — сказал он на брифинге по итогам 9-й Обзорной конференции государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Так, в расширенной версии приводятся имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.