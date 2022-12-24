В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
МО выяснило, что США проводили на Украине учения с возбудителями особо опасных инфекций
В распоряжении Минобороны РФ появилась расширенная версия отчёта американского Управления Минобороны по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) о деятельности на Украине. В документах подтверждаются данные об учениях с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Ранее мы приводили отчёт DTRA о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьёзной цензуре, полностью удалив около 80% информации", — сказал он на брифинге по итогам 9-й Обзорной конференции государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Так, в расширенной версии приводятся имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.
А ранее Минобороны РФ заполучило сведения о том, что американские контрактники помогают готовить провокации с химоружием на Украине. При этом постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что США пытаются отрицать причастность к подготовке и обвиняют Россию в дезинформации. Версия Вашингтона заключается в том, что Москва якобы сама собирается "что-то подорвать, а потом возложить ответственность на украинцев".
Freepik