Лайф узнал о криминальном прошлом пастора, по вине которого заживо сгорело 20 человек
Открывший дом престарелых в Кемерове пастор был ранее судим за кражу
Пастор Андрей Смирнов. Фото © VK / jesuschistgur
Руководитель сгоревшего дома престарелых в Кемерове пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов имеет криминальное прошлое. Как узнал Лайф, 31-летний мужчина был судим за хищение.
По данным источника Лайфа, Смирнов был судим по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Сейчас он даёт показания в следственном отделе. Также Лайф выяснил, что из горящего здания самостоятельно смогли выбраться шесть человек, двое из которых пострадали.
Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют.