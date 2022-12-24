Лайф узнал о криминальном прошлом пастора, по вине которого заживо сгорело 20 человек

Руководитель сгоревшего дома престарелых в Кемерове пастор Евангельской христианской церкви Андрей Смирнов имеет криминальное прошлое. Как узнал Лайф, 31-летний мужчина был судим за хищение.

По данным источника Лайфа, Смирнов был судим по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Сейчас он даёт показания в следственном отделе. Также Лайф выяснил, что из горящего здания самостоятельно смогли выбраться шесть человек, двое из которых пострадали.