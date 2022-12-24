В Херсонской области за месяц задержали восемь диверсантов, шпионов и корректировщиков ВСУ

В Херсонской области с начала декабря задержали восемь человек по подозрению в пособничестве вооружённым формированиям Украины. Об этом сообщило Главное управление МВД по региону.

"С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", — говорится в сообщении.