ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 07:53

В Херсонской области за месяц задержали восемь диверсантов, шпионов и корректировщиков ВСУ

Восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ задержали в Херсонской области с начала декабря

В Херсонской области с начала декабря задержали восемь человек по подозрению в пособничестве вооружённым формированиям Украины. Об этом сообщило Главное управление МВД по региону.

"С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", — говорится в сообщении.

В Херсонской области задержали диверсанта, передававшего ВСУ данные о российской технике

В Херсонской области задержали диверсанта, передававшего ВСУ данные о российской технике

А ранее Лайф сообщал о задержании корректировщиков, причастных к гибели трёх красноярских полицейских на Украине в результате ракетного удара. Капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов погибли в служебной командировке 9 октября.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров