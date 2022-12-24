В МИД РФ назвали некорректной постановку вопроса о возможном участии Белоруссии в СВО

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал главную задачу группировки российских и белорусских войск, развёрнутой в Белоруссии. По его словам, военные смогут дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзного государства, однако речь о том, чтобы задействовать силы в ходе "Операции Z" на Украине, не идёт.

Кстати, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Белоруссия развернули совместную региональную группировку войск в ответ на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом она отметила, что действия стран можно рассматривать как реакцию на "непрекращающуюся накачку Украины" вооружением различных видов со стороны западных стран, а также отправку в Незалежную инструкторов и наёмников.