Исторический дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Виннипег"
В ночь на 24 декабря прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" – "Виннипег Джетс". Игра завершилась победой "Кэпиталз" со счётом 4:1.
Так, в составе победителей дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Кроме того, шайбы забросили Сонни Милано, которому ассистировал Овечкин, и Ник Дауд. У гостей отличился Кевин Стенлунд.
Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по числу бросков в створ ворот соперника. Произошло это в матче против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой столичных со счётом 3:2.
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ТАСС / AP / Charles Rex Arbogast