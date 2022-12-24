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24 декабря, 07:39

Исторический дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Виннипег"

В ночь на 24 декабря прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" – "Виннипег Джетс". Игра завершилась победой "Кэпиталз" со счётом 4:1.

Так, в составе победителей дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Кроме того, шайбы забросили Сонни Милано, которому ассистировал Овечкин, и Ник Дауд. У гостей отличился Кевин Стенлунд.

Лучше только Гретцки: Овечкин сделал ещё шаг к мировому лидерству

Лучше только Гретцки: Овечкин сделал ещё шаг к мировому лидерству

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по числу бросков в створ ворот соперника. Произошло это в матче против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой столичных со счётом 3:2.

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ТАСС / AP / Charles Rex Arbogast

Оксана Попова

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