Исторический дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Виннипег"

В ночь на 24 декабря прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" – "Виннипег Джетс". Игра завершилась победой "Кэпиталз" со счётом 4:1.

Так, в составе победителей дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Кроме того, шайбы забросили Сонни Милано, которому ассистировал Овечкин, и Ник Дауд. У гостей отличился Кевин Стенлунд.