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Регион
Опубликовано 24 декабря 2022, 08:31
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В США заговорили о поворотном моменте на Украине после слов Путина

19FortyFive: Заявление Путина о финансировании ВС РФ стало поворотным моментом в СВО

Американский журналист, обозреватель 19FortyFive Джек Бакби назвал заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии ограничений по финансированию Российской армии поворотным моментом в стратегии Москвы в ходе специальной военной операции.

"Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины", — пишет он.

Кроме того, обозреватель предположил, что высказывание российского лидера может быть намёком на скорое использование российскими военными межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", которую зарубежные эксперты называют "Сатаной-2".

Путин заявил, что МБР "Сармат" в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство
Путин заявил, что МБР "Сармат" в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство

Кстати, ранее читатели The New York Post пошутили, что ядерное оружие назвали так в честь президента США Джо Байдена. Статья о возможностях ракеты вызвала у них бурную реакцию.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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