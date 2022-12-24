В США заговорили о поворотном моменте на Украине после слов Путина

Американский журналист, обозреватель 19FortyFive Джек Бакби назвал заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии ограничений по финансированию Российской армии поворотным моментом в стратегии Москвы в ходе специальной военной операции.

"Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины", — пишет он.

Кроме того, обозреватель предположил, что высказывание российского лидера может быть намёком на скорое использование российскими военными межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", которую зарубежные эксперты называют "Сатаной-2".