В США заговорили о поворотном моменте на Украине после слов Путина
19FortyFive: Заявление Путина о финансировании ВС РФ стало поворотным моментом в СВО
Американский журналист, обозреватель 19FortyFive Джек Бакби назвал заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии ограничений по финансированию Российской армии поворотным моментом в стратегии Москвы в ходе специальной военной операции.
"Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины", — пишет он.
Кроме того, обозреватель предположил, что высказывание российского лидера может быть намёком на скорое использование российскими военными межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", которую зарубежные эксперты называют "Сатаной-2".
Кстати, ранее читатели The New York Post пошутили, что ядерное оружие назвали так в честь президента США Джо Байдена. Статья о возможностях ракеты вызвала у них бурную реакцию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ