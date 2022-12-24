Соседи рассказали об ужасных бытовых условиях в сгоревшем приюте в Кемерове

Соседи нелегального приюта для престарелых в Кемерове, где накануне произошёл пожар и погибло 20 человек, рассказали Лайфу об ужасных условиях в учреждении и постоянных проблемах с отоплением.

Соседи рассказали об условиях содержания в сгоревшем приюте в Кемерове. Видео © LIFE

"Я там отопление помогал ремонтировать, ещё что-нибудь. Не было там бытовых условий. Ту зиму отопления не было. Я наверх не поднимался ни разу. Но видел, там деревянные нары стояли", — сказал местный житель.