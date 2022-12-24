Соседи рассказали об ужасных бытовых условиях в сгоревшем приюте в Кемерове
Соседи нелегального приюта для престарелых в Кемерове, где накануне произошёл пожар и погибло 20 человек, рассказали Лайфу об ужасных условиях в учреждении и постоянных проблемах с отоплением.
Соседи рассказали об условиях содержания в сгоревшем приюте в Кемерове. Видео © LIFE
"Я там отопление помогал ремонтировать, ещё что-нибудь. Не было там бытовых условий. Ту зиму отопления не было. Я наверх не поднимался ни разу. Но видел, там деревянные нары стояли", — сказал местный житель.
По его словам, приют мог принадлежать секте, а находилось там примерно 30–40 постояльцев. Сейчас на месте трагедии работают спецслужбы. На кадрах видно, что деревянное здание выгорело полностью вместе с рядом стоящими пристройками.
Напомним, накануне вечером произошёл пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове, где располагался нелегальный приют для престарелых. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Следователи уже разыскали собственницу здания, сдававшую дом в аренду, и пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова, который руководил приютом.
LIFE