ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 08:07

ВСУ потеряли до 70 бойцов за сутки в результате наступления сил ЛНР

Военнослужащие ВСУ потеряли до 70 человек за последние сутки в результате наступления Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства региона Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава", — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что уничтожено два вражеских танка, четыре бронетранспортёра, артиллерийская установка, беспилотный летательный аппарат и семнадцать единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

В Запорожье заявили, что бойцы ВСУ на линии фронта деморализованы

В Запорожье заявили, что бойцы ВСУ на линии фронта деморализованы

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров