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Регион
Опубликовано 24 декабря 2022, 08:07
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ВСУ потеряли до 70 бойцов за сутки в результате наступления сил ЛНР

Военнослужащие ВСУ потеряли до 70 человек за последние сутки в результате наступления Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства региона Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава", — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что уничтожено два вражеских танка, четыре бронетранспортёра, артиллерийская установка, беспилотный летательный аппарат и семнадцать единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.

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Татьяна Миссуми
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