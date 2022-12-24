ВСУ потеряли до 70 бойцов за сутки в результате наступления сил ЛНР

Военнослужащие ВСУ потеряли до 70 человек за последние сутки в результате наступления Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства региона Иван Филипоненко.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава", — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что уничтожено два вражеских танка, четыре бронетранспортёра, артиллерийская установка, беспилотный летательный аппарат и семнадцать единиц специальной автомобильной техники ВСУ.