Жителей Молдавии призвали экономить энергию
Премьер Молдавии призвала жителей страны к экономии энергоресурсов
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала сограждан и предприятия страны продолжать экономить потребление энергии, чтобы предотвратить кризис в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.
"Состоялось заседание комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса. Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом", — уточнили в пресс-службе правительства.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна достигла независимости от российского газа. По его словам, "Молдовагаз" в декабре купит у компании "Энергоком" около 100 миллионов кубометров голубого топлива. Примерная стоимость составит 1108,61 доллара за одну тысячу кубометров. Также он подчеркнул, что для потребителей тариф останется неизменным.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU