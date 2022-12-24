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24 декабря, 08:25

Жителей Молдавии призвали экономить энергию

Премьер Молдавии призвала жителей страны к экономии энергоресурсов

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала сограждан и предприятия страны продолжать экономить потребление энергии, чтобы предотвратить кризис в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

"Состоялось заседание комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса. Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом", — уточнили в пресс-службе правительства.

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Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна достигла независимости от российского газа. По его словам, "Молдовагаз" в декабре купит у компании "Энергоком" около 100 миллионов кубометров голубого топлива. Примерная стоимость составит 1108,61 доллара за одну тысячу кубометров. Также он подчеркнул, что для потребителей тариф останется неизменным.

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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Татьяна Миссуми

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