Жителей Молдавии призвали экономить энергию

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала сограждан и предприятия страны продолжать экономить потребление энергии, чтобы предотвратить кризис в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

"Состоялось заседание комиссии по координации мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса. Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов. Было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95% счетов компании "Молдовагаз". Точно так же были выплачены все текущие долги перед российским "Газпромом", — уточнили в пресс-службе правительства.