В России за сутки госпитализировано 1108 человек с ковидом
В России за сутки госпитализировано 1108 человек с диагнозом CoViD-19, что на 7% меньше, чем днём ранее, а 54 человека скончались. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
"Госпитализировано 1108 человек — на 7% меньше по сравнению с 23 декабря; выписано в связи с выздоровлением 8004 человека — на 3,3% меньше по сравнению с 23 декабря; выявлено 6986 новых случаев CoViD-19; подтверждено 54 летальных исхода", — уточняется в тексте.
Лидерами среди российских регионов по числу госпитализаций и летальных исходов из-за коронавируса остаются Москва и Санкт-Петербург, отмечается в заявлении штаба.
Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что коронавирусная инфекция, распространение которой ещё недавно было сложно прогнозировать, стала управляемой. По её мнению, ковид идёт по пути вырождения. Он уже вызывает лёгкие симптомы, не представляющие угрозы.
ТАСС / Александр Артеменков