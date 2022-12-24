В России за сутки госпитализировано 1108 человек с ковидом

В России за сутки госпитализировано 1108 человек с диагнозом CoViD-19, что на 7% меньше, чем днём ранее, а 54 человека скончались. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

"Госпитализировано 1108 человек — на 7% меньше по сравнению с 23 декабря; выписано в связи с выздоровлением 8004 человека — на 3,3% меньше по сравнению с 23 декабря; выявлено 6986 новых случаев CoViD-19; подтверждено 54 летальных исхода", — уточняется в тексте.

Лидерами среди российских регионов по числу госпитализаций и летальных исходов из-за коронавируса остаются Москва и Санкт-Петербург, отмечается в заявлении штаба.