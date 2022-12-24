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24 декабря, 09:01

В Воронежской области сработали сирены гражданской обороны

Воронежские власти объяснили включение тревожных сирен плановой проверкой

В Воронеже сегодня утром сработали сирены гражданской обороны. Тревожный вой на протяжении трёх минут раздавался во многих районах, что не на шутку напугало местных жителей.

В Воронежской области включились тревожные сирены. Видео © Telegram / Воронеж №1

Ситуацию уже прокомментировали в правительстве Воронежской области. Там сообщили о плановой проверке и объяснили запуск сирен "тренировкой сил и средств защиты населения", а также призвали местных жителей сохранять спокойствие.

"В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. <...> Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие", — говорится в сообщении местных властей.

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А ранее системы оповещения проверили в Санкт-Петербурге. Сирена работала примерно полчаса: с 10:35 до 11:00, а по телевидению и радио транслировались специальные сообщения. Лайф также публиковал видео, снятое очевидцами.

Обложка ©

Telegram / Воронеж №1

Николь Вербер

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