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24 декабря, 08:56

Число жертв жуткого пожара в доме престарелых в Кемерове достигло 22

СК: Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове достигло 22

Число погибших в результате страшного пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове возросло до 22. На месте пепелища обнаружили останки ещё двух человек, сообщает Следственный комитет РФ.

"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки ещё двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Ещё шесть пострадало, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.

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МЧС России

Андрей Бражников

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