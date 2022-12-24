Число жертв жуткого пожара в доме престарелых в Кемерове достигло 22

Число погибших в результате страшного пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове возросло до 22. На месте пепелища обнаружили останки ещё двух человек, сообщает Следственный комитет РФ.

"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки ещё двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Ещё шесть пострадало, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии", — уточнили в ведомстве.