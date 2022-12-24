Пастору предъявили обвинение в гибели 22 стариков при пожаре в доме престарелых в Кемерове
СК предъявил обвинение владельцу дома престарелых в Кемерове из-за пожара с 22 погибшими
Пастор Андрей Смирнов. Фото © VK / jesuschistgur
Следственный комитет предъявил обвинение организатору нелегального дома престарелых в Кемерове, где в результате страшного пожара погибло 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — заявили в пресс-службе.
Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.