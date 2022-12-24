Пастору предъявили обвинение в гибели 22 стариков при пожаре в доме престарелых в Кемерове

Следственный комитет предъявил обвинение организатору нелегального дома престарелых в Кемерове, где в результате страшного пожара погибло 22 человека . Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — заявили в пресс-службе.