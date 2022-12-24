ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть погибшие

ВСУ снова обстреляли Кременную в ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. Огонь вёлся из миномёта калибра 155 миллиметров, есть погибшие.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.20 по н.п. Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм (3 снаряда). В результате обстрела погибло два мирных жителя. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.