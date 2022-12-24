Лор развеяла миф о снижении иммунитета после удаления миндалин

Существует множество споров относительно нёбных миндалин: некоторые уверены, что их нельзя удалять, другие же, наоборот, убеждены в их бесполезности. Как рассказала Лайфу врач-оториноларинголог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Ирина Костянова, они состоят из лимфоидной ткани и выполняют защитную функцию, участвуют в формировании иммунитета и являются первой линией защиты на пути вдыхаемых частиц.

Именно по этой причине при удалении нёбных миндалин организм не остаётся "без защиты", так как функция всей лимфоидной ткани одинакова, объяснила она. Однако показания к их удалению в некоторых случаях всё-таки есть — только по строгим показаниям.

"Удаление нёбных миндалин, или тонзиллэктомия, всегда производится по строгим показаниям, основными из которых являются рецидивирующие БГСА-ассоциированные тонзиллофарингиты с эпизодами и частотой повторения более трёх раз в год, паратонзиллярный абсцесс и апноэ сна. В таких случаях риски развития тяжёлых осложнений очень высоки", — объяснила медик.

Поэтому, как объяснила Костянова, тонзиллэктомия проводится только в стадии декомпенсации, когда ткань не выполняет необходимую функцию и наносит вред организму. В частности, миндалины могут провоцировать воспалительные заболевания нижних дыхательных путей, такие как бронхит и пневмония. В этом случае они сами являются источником воспаления, что также влияет на частоту и тяжесть протекания воспаления.

Если вам всё-таки показано удаление миндалин по медицинским причинам, то для профилактики инфекционных заболеваний в послеоперационный период очень важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Также, по словам собеседницы Лайфа, нужно проводить лечение хронических очагов воспаления, отказаться от вредных привычек и, самое главное, курения.