Пропавшую под Волгоградом беременную женщину нашли убитой в овраге

В Дубовском районе Волгоградской области найдено тело пропавшей местной жительницы Ирины Богатырёвой, которую искали с октября. Об этом сообщает издание v1.ru со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

"Тело женщины было обнаружено в одном из оврагов Дубовского района. Она была беременна. Как и при каких обстоятельствах она погибла, предстоит выяснить", — рассказал собеседник портала.

35-летняя женщина пропала 14 октября, к её поискам также подключились волонтёры "Лизы алерт". Теперь будут устанавливаться причины гибели Богатырёвой, уже назначены судебно-медицинские экспертизы. В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).