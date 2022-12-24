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24 декабря, 09:36

Пропавшую под Волгоградом беременную женщину нашли убитой в овраге

Под Волгоградом найдена мёртвой беременная женщина, которую искали с октября

<p>Пропавшую в октябре под Волгоградом женщину нашли мёртвой. Фото © VK / <a href="https://vk.com/volgograd__online?w=wall-164342404_543995" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Волгограда</a></p>

Пропавшую в октябре под Волгоградом женщину нашли мёртвой. Фото © VK / Новости Волгограда

В Дубовском районе Волгоградской области найдено тело пропавшей местной жительницы Ирины Богатырёвой, которую искали с октября. Об этом сообщает издание v1.ru со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

"Тело женщины было обнаружено в одном из оврагов Дубовского района. Она была беременна. Как и при каких обстоятельствах она погибла, предстоит выяснить", — рассказал собеседник портала.

35-летняя женщина пропала 14 октября, к её поискам также подключились волонтёры "Лизы алерт". Теперь будут устанавливаться причины гибели Богатырёвой, уже назначены судебно-медицинские экспертизы. В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Татьяна Миссуми

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