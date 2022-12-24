Пропавшую под Волгоградом беременную женщину нашли убитой в овраге
Под Волгоградом найдена мёртвой беременная женщина, которую искали с октября
Пропавшую в октябре под Волгоградом женщину нашли мёртвой. Фото © VK / Новости Волгограда
В Дубовском районе Волгоградской области найдено тело пропавшей местной жительницы Ирины Богатырёвой, которую искали с октября. Об этом сообщает издание v1.ru со ссылкой на свои источники в экстренных службах.
"Тело женщины было обнаружено в одном из оврагов Дубовского района. Она была беременна. Как и при каких обстоятельствах она погибла, предстоит выяснить", — рассказал собеседник портала.
35-летняя женщина пропала 14 октября, к её поискам также подключились волонтёры "Лизы алерт". Теперь будут устанавливаться причины гибели Богатырёвой, уже назначены судебно-медицинские экспертизы. В СУ СК России по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в водоёме обнаружено тело пятилетнего слабослышащего мальчика, который не вернулся домой. Сначала его пытались самостоятельно найти родители, затем они обратились в полицию.