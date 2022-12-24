Зеленского сравнили с царём Иродом из-за поездки к Байдену за деньгами

Автор портала The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с царём Иродом, а Соединённые Штаты — с близкой к упадку Римской республикой, подчеркнув, что жестокого правителя на посту удержала именно финансовая помощь крупной державы.

Проводя исторические параллели, автор заметил, что поездка Зеленского к президенту США за пакетом помощи в размере $45 млрд похожа на поездку Ирода в Рим за титулом "избранного" царя Иудеи и средствами на войну с парфянами.

"Окружённый с обеих сторон Антонием и Октавианом — двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима — Ирод вышел из Сената царём, а правители того, что к тому времени давно уже было империей, следовали за ним. Сначала он отправился на большой пир в дом Антония, а затем вернулся на восток в долгий и ожесточённый поход. 12 лет спустя республики не стало", — напомнил Лири.

Автор добавил, что поддержка Ирода оказалась частью давно намеченного неудачного курса: царь "был второстепенным игроком в этой истории, так же как Зеленский будет второстепенным игроком в книгах по истории США". По оценке обозревателя, из-за политики Вашингтона сейчас страдают простые американцы.

"Но история не может быть рассказана полностью без него. В то время как бедняки Рима голодают на улицах, а северные границы находятся в осаде, казна города пустеет, чтобы поддержать дружественный, но фатально ущербный режим на другом конце мира", — пишет Лири.